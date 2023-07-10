Центр Кирова «утонул» после ливня с грозой

Через Московскую и Горького - только вплавь. Фото: предоставлено читателями

В понедельник, 10 июля, в Кирове разразился ливень. Сейчас улицы города затоплены, местами вода стоит выше щиколотки.

Много затопленных улиц в центре города: Московская, Горького, район перекрестка Ленина с Милицейской, площадка у филармонии. Снимками и видео с места делятся читатели «Комсомолки». Сеть ливневок в городе невелика, да и там, где ливневая канализация есть, она справляется не всегда.

Ранее кировское МЧС объявило метеопредупреждение: местами по региону возможны ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Согласно прогнозу на рабочую неделю, в ближайшие дни в Кирове продолжатся дожди. По-летнему теплой погоды синоптики не обещают.