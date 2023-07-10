Александр Соколов поблагодарил оперативные службы за устранение последствий грозы

Ветер повалил деревья, оборвал провода, сорвал крыши с домов. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область на минувших выходных пришла сильная непогода. Энергетики и коммунальщики устраняли последствия грозы - восстанавливали энергоснабжение, убирали упавшие деревья, чинили поврежденные сооружения.

Во время еженедельной планерки губернатор Александр Соколов выразил благодарность всем оперативным службам, включившимся в работу. Так, например, без электричества остались более 20 тысяч человек. Бригады «Кировэнерго» устраняли неполадки, им помогали коллеги из Костромской области, Удмуртии, Марий Эл. В результате к утру 9 июля у 90% потребителей вновь был свет.

Серьезный удар стихии на себя принял Котельнич. Ветер оборвал провода, обвалил деревья, сорвал крыши с двух домов. Александр Соколов отметил, что глава администрации Котельнича Олег Исмаилов повел себя как «настоящий хозяин города», предприняв оперативные и эффективные меры по защите людей и устранению последствий.

- Коллеги, спасибо за слаженную работу, - подытожил глава региона.