В Котельнич прибыли дополнительные силы для устранения последствий непогоды

В городе продолжаются восстановительные работы. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, сейчас в Котельниче продолжается разбор упавших деревьев и восстановление сооружений, которые повредил ветер. Местным жителям помогают соседние районы - они направили оперативные группы.

- На месте сегодня работает усиленная бригада кировской областной пожарно-спасательной службы - с необходимой техникой и спецсредствами. Энергетики продолжают восстанавливать стабильное энергоснабжение как в Котельнич, так и в других населенных пунктах, пострадавших от непогоды, - рассказал губернатор Александр Соколов.

Напомним, из-за грозы, которая прошла в Кировской области 8 июля, без электричества остались 282 населенных пункта - в общей сложности более 20 тысяч человек. Сильнее всех пострадал Котельнич, где ветер оборвал провода, сорвал крыши с двух домов и обвалил деревья.