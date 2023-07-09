В Кировской области восстановили электроснабжение у 90% жителей

Сейчас специалисты продолжают работу. Фото: kirovreg.ru

К утру 9 июля энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей Кировской области, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Показателя удалось добиться к 9 утра. На данный момент энергетики продолжают работать, чтобы вернуть ресурс всем жителям региона. Над восстановлением электроснабжения трудятся 136 специалистов и 46 единиц техники филиала «Россети Центр и Приволжье». Привлечены также силы и средства из «Костромаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго» - 53 человека и 26 единиц техники.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.