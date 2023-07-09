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НовостиОбщество9 июля 2023 8:53

В Кировской области восстановили электроснабжение у 90% жителей

Перебои со светом возникали из-за непогоды
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас специалисты продолжают работу. Фото: kirovreg.ru

Сейчас специалисты продолжают работу. Фото: kirovreg.ru

К утру 9 июля энергетики восстановили электроснабжение 90% потребителей Кировской области, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Показателя удалось добиться к 9 утра. На данный момент энергетики продолжают работать, чтобы вернуть ресурс всем жителям региона. Над восстановлением электроснабжения трудятся 136 специалистов и 46 единиц техники филиала «Россети Центр и Приволжье». Привлечены также силы и средства из «Костромаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго» - 53 человека и 26 единиц техники.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.