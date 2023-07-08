В Кировской области восстанавливают электроснабжение, нарушившееся из-за непогоды

Работы будут вестись круглосуточно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировские энергетики работают в особом режиме из-за плохой погоды. Подробности сообщили в областном правительстве.

В регионе идут ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. В некоторых районах из-за этого появились перебои в электроснабжении: Котельничском, Орловском, Яранском, Оричевском, Тужинском, Санчурском, Кикнурском, Белохолуницком, Слободском и Уржумском.

- В оперативном устранении технологических нарушений задействовано 50 бригад энергетиков: 215 человек и 70 единиц техники. Специалисты оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения, - сообщили в правительстве.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону: 8-800-220-0-220.