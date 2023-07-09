Поваленные деревья и сорванные крыши: в Кировской области устраняют последствия грозы

Ветер сорвал кровли с двух домов, обвалил деревья и оборвал провода. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают устранять последствия непогоды. Подробности сообщил губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Так, ураган повалил на трассу «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 30 деревьев. Дорожные службы уже убрали их, движение открыто.

Из-за грозы также остались без электричества жители 282 населенных пунктов региона - всего более 20 тысяч человек. Сильный ветер оборвал провода и повалил пять ЛЭП. К утру 90% линий электропередач восстановили. Сейчас без света остаются еще порядка двух тысяч потребителей.

Серьезный удар на себя принял Котельнич. Там энергетики также все еще восстанавливают энергоснабжение, а коммунальщики убирают упавшие деревья. Кроме того, ветер сорвал две кровли с домов.

Как добавили в пресс-службе правительства, глава региона лично держит ситуацию на контроле.

Отметим, что ГУ МЧС по Кировской области объявило новое метеопредупреждение.