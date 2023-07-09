В Кировской области объявили новое метеопредупреждение из-за гроз, ливней и сильного ветра

Местами по региону возможны грозы, сильные дожди и град. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода не закончилась! ГУ МЧС по Кировской области объявило новое метеопредупреждение.

По данным синоптиков Кировского ЦГМС, в ближайшие часы и до конца суток 9 июля, а также ночью и утром 10 июля местами по региону и в областном центре ожидаются грозы, ливни. В некоторых районах возможны сильные дожди, град. Порывы ветра могут составить до 16-21 м/с.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, особенно во время сильного ветра. На улице не стоит прятаться от него около стен домов, на остановках, у рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Не подходите к оборвавшимся электропроводам и не стойте под линией электропередач - при сильном ветре это смертельно опасно.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области из-за плохой погоды в нескольких районах нарушилось электроснабжение. К утру 9 июля 90% потребителей восстановили подачу ресурса.