В Кировской области восстанавливают энергоснабжения после новой волны непогоды

Над восстановлением энергоснабжения работают 10 бригад. Фото: «Кировэнерго»

Накануне в область вернулись ливни, сильные дожди и ветер с порывами до 21 м/с. В результате некоторые жители вновь остались без электричества. Над устранением последствий непогоды работают 10 бригад, состоящие из 22 человек и 10 единиц техники.

Филиал «Кировэнерго» ведет обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, а также контролирует работу энергообъектов. Имеются 145 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 4,9 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Напомним, 8 июля в Кировской области прошла сильная гроза, из-за чего более 20 тысяч человек остались без света. К утру электроснабжение восстановили у 90% потребителей. Сильнее всех от стихии пострадал Котельнич, куда даже пришлось направить дополнительные силы и средства.