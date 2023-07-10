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НовостиОбщество10 июля 2023 7:00

В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за града и сильного ветра

Местами порывы могут достигать 21 м/с
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Непогода ожидается 10 июля, а также ночью и утром 11 июля.

Непогода ожидается 10 июля, а также ночью и утром 11 июля.

Фото: Анна МАМАЕВА

Жителей предупредили о резком ухудшении погоды. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, непогода ожидается в Кирове и местами по области.

Так, 10 июля, а также ночью и утром 11 июля синоптики прогнозируют грозы, ливни и град. Кроме того, обещают усиление ветра. По информации Кировского Гидрометцентра, порывы могут достигать 21 м/с.

Напомним, что жителям Кировской области компенсируют затраты на ремонт квартир в случае протечки кровли.