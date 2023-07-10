Одна из бригад работает в Кирове на улице Ивана Попова, 32. Фото: kirovreg.ru

Жителям Кировской области компенсируют затраты на ремонт квартир в случае протечки кровли. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, после гроз и ливней 8-10 июля в ряде домов, в которых сейчас проводится капремонт крыш, произошли протечки. Сейчас специалисты Фонда капремонта обследуют такие дома.

В том числе, бригада работает в Кирове на улице Ивана Попова, 32. Уточняется, что при попадании воды в квартиры, собственникам компенсируют затраты на ремонт.