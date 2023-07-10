Прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 июля: дожди в начале недели и солнце в конце

В первые дни недели без зонта никак не обойтись. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ближайшие дни будут дождливыми. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 июля.

Понедельник, 10 июля

Дождь, местами весьма сильный, будет лить с утра и до вечера. Краткая передышка обещается около 15 часов, однако ближе к 18 часам город снова начнет заливать. Температура воздуха не поднимется выше +15 градусов. Синоптики предупреждают о сильном ветре: порывы могут составить до 13 м/с. Атмосферное давление составит 738-739 мм ртутного столба.

Вторник, 11 июля

Кировчане смогут немного отдохнуть от непогоды. В этот день с неба периодически будет покапывать, но слабо, и даже солнце выглянет из-за туч. Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Ветер все еще будет сильным, возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 735-737 мм ртутного столба.

Среда, 12 июля

Дожди возвращаются обратно! С самого утра начнется небольшой дождь, который усилится к 18 часам и превратится в ливень к 21 часу. Температура воздуха составит утром +24 градуса, а в течение дня упадет до +14...+16. Сильного ветра практически не будет, возможны порывы до 8 м/с, но не более. Атмосферное давление установится на отметке в 734 мм ртутного столба.

Четверг, 13 июля

Дожди наконец прекратятся - синоптики обещают облачную погоду без осадков. Термометры в этот день покажут отметку в +18 градусов максимум. Сильного ветра не будет, порывы составят не более 6 м/с. Атмосферное давление поднимется до 739 мм ртутного столба.

Пятница, 14 июля

Полноценный летний день: воздух прогреется до +21 градуса, выглянет солнце, осадков не будет. Так что кировчане наконец смогут порадоваться теплу как следует. Сильного ветра также можно не ждать: по заверениям синоптиков, порывы составят максимум 5 м/с. Атмосферное давление продолжит идти на подъем и дойдет до 742 мм ртутного столба.