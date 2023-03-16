Стяжкин наобещал, Симаков не пришел: с кого кировчанам спрашивать за неработающую ливневую канализацию

Когда снег тает и идут дожди, дороги переходить невозможно Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже много лет эксперты твердят: сотни миллионов рублей, ежегодно уходящие на благоустройство и дороги, Киров тратит в никуда. И состояние наших рек далеко от идеального. У таких разных проблем в действительности один и тот же источник - система ливневой канализации. Точнее, ее отсутствие.

Об этом чиновники, подрядчики и специалисты говорили на заседании экологической комиссии региональной Общественной палаты (ОПКО).

ФАНЕРЩИКИ - НЕ МОЛОДЦЫ

Для понимания приведем данные Камского бассейнового водного управления за 2022 год:

- 118,7 миллионов кубометров сточных вод сбросили в Кировской области;

- наибольшая нагрузка на реку Вятку - 49 миллионов кубов;

- больше всего сбросов в Кирове - 48,5 миллионов кубометров;

- многие крупные предприятия пытаются «избавиться» от ливневок, т.к. поверхностные стоки собираются не только с их территорий, но и с окрестностей. Это, к примеру, «Здрава», «Веста» и «Маяк».

- 2/3 всех стоков - «неорганизованные поверхностные диффузные воды». То есть просто все то, что течет по дорогам, тротуарам, улицам после весеннего таяния снега, летних ливней и пр.

За состоянием малых рек - Хлыновки, Мостовицы, Плоской и Люльченки - следит министерство охраны окружающей среды Кировской области. В ведомстве заверяют: за 2022-й состояние малых рек не изменилось. Вопрос в другом: оно и раньше было не ахти.

- Река Плоская - самая проблемная, - отметила и.о. министра Алла Албегова. - Она в ужасном состоянии. Все из-за очистки бытового стока и сбросов нескольких предприятий, включая кожевенное производство. В целом качество рек менялось в течение года от слабо загрязненного до очень грязного.

По словам Албеговой, главная проблема - неорганизованный сброс стоков. К примеру, управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) в предыдущие годы несколько раз штрафовалось на 100-150 тысяч рублей за сбросы на Спасской, в Лянгасове и на других территориях.

Министерский доклад дополнила замначальника регионального отдела госэконадзора Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Наталья Степченкова:

- в 2022 году эксперты обследовали все точки сброса стоков в Вятку;

- в районе гидропоста в Слободском предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 360 раз;

- в районе автосервиса «Субару» в Кирове нефтепродуктов в 264 раза больше нормы;

- за Большим Скопиным фенола в пробах в 25 раз больше нормы;

- есть еще целый ряд примеров с превышениями по фенолу и нефтепродуктам.

Многие эксперты подозревают, что в Кирове и в Слободском источником загрязнения фенолом являются фанерные производства.

БЕДНОЕ УДПИ

- Мы себя обманываем, ежегодно вкладываясь в ремонт той ливневки, которая есть в Кирове, - посетовала Албегова. - Она сделана 40-50 лет назад, сейчас город совсем другой. Ей не хватает пропускной способности. Когда снег тает и идут дожди, дороги переходить невозможно.

Алла Викторовна считает, что городские власти просто не знают, где есть выпуски стоков, а где - нет. Потому что они «понатыканы» кусками и не все поставлены на баланс. Еще из интересного: владелец ливневок - город, а в оперативное обслуживание их отдали как раз УДПИ. И все косяки надзорные органы вешают именно на УДПИ.

- Бедное УДПИ! - заявила Албегова. - У них ведь сколько денег, столько и песен. Повлиять на ситуацию они не могут.

Руководитель УДПИ Игорь Меркулов подтвердил слова и.о. министра.

- В городе нет единой схемы и системы ливневой канализации, - отметил Меркулов. - У нас всего 68 километров ливневки. Ежегодно на ремонт и содержание хоть в каком-то состоянии она требует 27 миллионов рублей. Но нагрузка на нее каждый год растет. Мы ежегодно предлагаем добавить в проект бюджета города разработку этой схемы. Это 20-30 миллионов рублей.

Албегова же в ответ рассказала, что она «в произвольном порядке» разговаривала с несколькими главами администрации Кирова. Но вопрос «остался историческим» до сих пор.

- Мы каждый год ремонтируем дорожное покрытие, а оно разрушается, потому что ливневок нет, и вода размывает дороги, - заявила и.о. министра. - Надо один раз вложиться в единую ливневку. Все предприятия станут ее абонентами, это и будет источник дохода для содержания ливневки. Киров не должен разрешать постройку и сдачу в эксплуатацию новых домов, микрорайонов, пока они не подключены к этой системе. Вот тогда дело сдвинется.

Причем проект техзадания на разработку схемы ливневой канализации был согласован еще в январе 2018 года. Но на том все и бросили.

ИГНОРИРУЕТ ПРИГЛАШЕНИЯ

- Мне непонятно, почему мы сейчас нападаем на УДПИ и ГДМС, - высказался и.о. кировского межрайонного природоохранного прокурора Антон Мазаев. - Говорить надо непосредственно с товарищем Симаковым (нынешним главой администрации Кирова - Ред.), который почему-то игнорирует приглашения в ОПКО. Мы писали в администрацию: пожалуйста, найдите возможность провести инвентаризацию выпусков стоков. Осенью 2022 года нас уведомили за подписью Стяжкина (бывшего замглавы администрации - Ред.), что на следующий год заложат на это 14,5 миллиона рублей. Но в итоге эти средства в бюджете не были предусмотрены. Начинать надо со схемы и системы ливневок. С понимания, что у нас есть, в каком оно состоянии, кто владелец, кто обслуживает. А все это должно решаться администрацией. Остальное вторично.

Все участники встречи пришли к единому мнению: городу крайне важна единая (большая и развернутая) система ливневой канализации. Тогда вода не будет размывать дороги, а неорганизованные стоки - так сильно загрязнять реки. Но на все нужно волевое усилие властей.