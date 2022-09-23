В Кирове из-за строительства ливневки перекроют несколько участков улиц

Движение ограничат по нескольким участкам, а некоторые перекроют совсем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по нескольким улицам. Как сообщает горадминистрация, это связано с прокладкой ливневой канализации к домам на улицах Курской и Энтузиастов, которая начнется в ближайшее время. Изменения в схеме движения будут вводить поэтапно.

Временно перекроют следующие участки улиц:

- улица Слобода Шики в районе дома № 100 по ул. Солнечная - с 26 по 30 сентября;

- 2-й Курский переулок от пересечения с Рудной до пересечения с ул. Слобода Шики - с 1 по 6 октября;

- 2-й Курский переулок от дома № 13 до дома № 19 - с 7 по 20 октября;

- улица Курская от дома № 13 по 2-му Курскому переулку до дома № 21 по улице Курской - с 21 по 26 октября.

Временно ограничат движение по отрезкам:

- улицы Курской от дома № 10 до дома № 28 - с 27 октября по 6 ноября;

- улицы Курской от дома № 8А до дома № 12А - с 7 по 17 ноября.