В Кирове до конца 2023 года должна появиться ливневка на перекрестке Ленина и Молодой Гвардии

Прокуратура вносила представление о необходимости появления ливневки на этом перекрестке еще в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура через суд обязала горадминистрацию построить новую ливневую канализацию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как известно, ливневка по закону находится в ведении мэрии, которая обязана ее содержать. Однако все давно знают, что у нас это делается кое-как: с каждым сильным дождем топит улицы и стоящие на них жилые дома и строения. На сей раз в поле зрения надзорных органов попал перекресток Ленина и Молодой Гвардии.

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в МО «Город Киров» на 2020-2024 г.г.» не предусматривает проектирование и строительство ливневки на этом перекрестке. Однако прокуратура еще в апреле 2021 года подавала представление о необходимости этого. А сейчас она обратилась в суд. Иск признали законным, и теперь на перекрестке Ленина и Молодой Гвардии появится ливневая канализация. Построят ее до конца 2023 года.