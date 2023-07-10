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НовостиОбщество10 июля 2023 15:20

В Кирове все городские службы устраняют последствия ливня

Канализации очищают от мусора и веток
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
руководству ГДМС поставлена задача принимать меры для отвода воды с тротуаров. Фото: киров.рф

руководству ГДМС поставлена задача принимать меры для отвода воды с тротуаров. Фото: киров.рф

В Кирове все городские службы устраняют последствия сильного ливня. Об этом сообщил сити-менеджер Вячеслав Симаков.

Сейчас коммунальные службы очищают ливневые канализации от веток и мусора. Кроме того, руководству ГДМС поставлена задача принимать меры для отвода воды с тротуаров. Ожидается, что в ближайшее время вода уйдет с дорог в ливневки.

Отметим, что в Кирове после грозы сбоят светофоры и транспортные сервисы. Специалисты работают над устранением проблем.