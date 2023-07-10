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НовостиПроисшествия10 июля 2023 15:17

80% месячной нормы осадков выпало в Кирове за полдня

Дожди не прекратятся и в следующие сутки
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ливни ожидаются и в ночь на вторник

Ливни ожидаются и в ночь на вторник

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 5.00 до 17.00 часов понедельника, 10 июля, в Кирове выпало 52 миллиметра осадков. По данным Гидрометцентра России, это 80% месячной нормы для нашего города (65 миллиметров).

До конца понедельника, а также в ночь на вторник, 11 июля, в Кировской области вновь ожидаются сильные ливни (до 30 миллиметров за час и 50 миллиметров за полдня). По заверению правительства Кировской области, все аварийно-восстановительные службы переведены в режим повышенной готовности и продолжают устранять последствия стихии.

В Кирове тем временем сбоят светофоры. Улицы города залиты ливневыми потоками: местами вода поднялась выше щиколотки.