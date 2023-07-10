В Кирове сбоят светофоры и транспортные сервисы

Водителей просят руководствоваться правилами движения там, где светофоры отключились. Фото: администрация Кирова

В понедельник, 10 июля, в Кирове по техническим причинам возможны перебои в работе информационных сервисов общественного транспорта. Об этом сообщают в администрации города.

- Ведутся работы по устранению возникшей технической неисправности, - пишут власти. - Приносим извинения за случившийся инцидент.

Кроме того, из-за грозы начали сбоить светофоры. Причина - гроза. Сейчас специалисты занимаются устранением и этой проблемы.

- Просим водителей руководствоваться правилами проезда на нерегулируемых перекрестках, - отмечают в администрации.

Сообщить о проблемах со светофорами можно в дежурно-диспетчерскую службу (76-00-00).