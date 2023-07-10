Кировским водителям напомнили о правилах движения в непогоду

В дождь автомобилисты должны соблюдать оптимальную скорость и держать безопасную дистанцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области в ближайшие дни ожидается непогода - обильные дожди и сильный ветер. Региональная Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о правилах вождения в таких условиях.

Для водителей основное правило - соблюдение оптимальной скорости, соответствующей погоде и состоянию дороги. Необходимо держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, увеличивая их при необходимости.

О своей безопасности должны позаботиться и пешеходы. При переходе проезжей части они обязаны убедиться, что их видят и пропускают. Рекомендуется также использовать световозвращающие элементы на одежде.