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НовостиОбщество10 июля 2023 10:52

Кировским водителям напомнили о правилах движения в непогоду

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и осторожными
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В дождь автомобилисты должны соблюдать оптимальную скорость и держать безопасную дистанцию.

В дождь автомобилисты должны соблюдать оптимальную скорость и держать безопасную дистанцию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области в ближайшие дни ожидается непогода - обильные дожди и сильный ветер. Региональная Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о правилах вождения в таких условиях.

Для водителей основное правило - соблюдение оптимальной скорости, соответствующей погоде и состоянию дороги. Необходимо держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, увеличивая их при необходимости.

О своей безопасности должны позаботиться и пешеходы. При переходе проезжей части они обязаны убедиться, что их видят и пропускают. Рекомендуется также использовать световозвращающие элементы на одежде.