До 650-летия Кирова осталось ровно 500 дней

К дню рождения города запланирован ряд мероприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

До юбилея Кирова осталось ровно 500 дней. Правительство региона напомнило об этом - а также о том, что планируется сделать к празднику.

К 650-летию областного центра пройдут:

- капремонт фасадов и крыш многоквартирных домов;

- благоустройство парка имени Кирова;

- ремонт фасада драмтеатра;

- строительство транспортного перехода под ж/д переездом в Нововятске;

- расчистка реки Хлыновки;

- рекультивация свалки в поселке Костино.

Стоит также отметить, что к юбилею Кирова в областном центре пройдет ремонт 35 объектов культурного наследия. Кроме того, ранее на днях мы писали, что планируется построить в регионе в ближайшие пять лет.