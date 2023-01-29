До 650-летия Кирова осталось ровно 500 дней

К дню рождения города запланирован ряд мероприятий.
Фото: Иван МАКЕЕВ
До юбилея Кирова осталось ровно 500 дней. Правительство региона напомнило об этом - а также о том, что планируется сделать к празднику.
К 650-летию областного центра пройдут:
- капремонт фасадов и крыш многоквартирных домов;
- благоустройство парка имени Кирова;
- ремонт фасада драмтеатра;
- строительство транспортного перехода под ж/д переездом в Нововятске;
- расчистка реки Хлыновки;
- рекультивация свалки в поселке Костино.
Стоит также отметить, что к юбилею Кирова в областном центре пройдет ремонт 35 объектов культурного наследия. Кроме того, ранее на днях мы писали, что планируется построить в регионе в ближайшие пять лет.