В Кировской области идет капремонт в 825 домах

В домах ведутся различные виды работ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области капремонт ведется в 825 домах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году Фонд капремонта должен провести работы в 1110 многоквартирных домах. Кроме того, компания должна закончить невыполненный в прошлом году ремонт - это еще более 140 зданий. В отношении последних составлен план-график.

Как отмечает сам Фонд, объем запланированных работ очень большой из-за подготовки к юбилею Кирова. В ее рамках планируется провести комплексный капремонт еще 216 домов. Из положительных моментов - активное взыскание задолженностей по взносам.

Стоит отметить, что в Кировской области с недавних пор исключили трех- и четырехквартирные дома из программы капремонта. Неизрасходованные взносы вернут хозяевам помещений в течение 6 месяцев с даты исключения здания из программы по заявлениям. Сроки и объемы дальнейших работ будут определяться самими собственниками.