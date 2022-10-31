Фасад кировского драмтеатра отремонтируют за 30 миллионов рублей

В 2024 году также начнется капремонт здания драмтеатра. Фото: Антон МАМАЕВ

На ремонт фасада кировского драмтеатра потратят 30 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов во время еженедельной планерки.

На разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия потратят 47,2 миллиона рублей. 26 ноября власти планируют провести конкурс по выбору подрядчика. Уже восемь организаций планируют выдвинуться на аукцион. Работы проведут в 2023 году, средства выделят из областного бюджета.

Стоит отметить, что в конце лета 2024 года, после празднования юбилея Кирова, начнется капремонт здания театра. Он затянется на два года.