К 650-летию Кирова обновят фасад драмтеатра

Капремонт начнется во второй половине 2024 года. Фото: Антон МАМАЕВ

К 650-летию Кирова отремонтируют ряд культурных объектов. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, к юбилею областного центра пройдет ремонт фасада театра. Во второй половине 2024 года начнется капремонт здания, рассчитанный на два года.

На данный момент уже ведутся работы по реставрации двух объектов культурного наследия: колледжа музыкального искусства имени Казенина и Репинского особняка. Кроме того, получено положительное заключение госэкспертизы по ремонту Приказной избы. Общая сумма контрактов составила более 90 миллионов рублей.

В 2023 году планируется также начать реставрацию еще нескольких объектов. Среди них - Герценка, Вятское художественное училище им. Рылова и дом-музей Салтыкова-Щедрина.