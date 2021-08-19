В Кирове скончался ребенок, пострадавший в ДТП у ТЦ «Макси»

Авария произошла 17 августа в мкр Чистые пруды. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове скончался ребенок, который пострадал в ДТП у ТЦ Макси» в микрорайоне Чистые пруды. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- Сегодня в медицинском учреждении скончался один из несовершеннолетних пострадавших, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее первый заместитель правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что шестилетний мальчик находился в коме в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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На данный момент следователем СУ УМВД России по Кировской области назначен ряд экспертиз. По их результатам уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкий состав.

Редакция «Комсомольской правды» - Киров» выражает соболезнование родным погибшего мальчика.