В Кирове скончался ребенок, пострадавший в ДТП у ТЦ «Макси»

Авария произошла 17 августа в мкр Чистые пруды. Фото: vk.com/gibdd43
В Кирове скончался ребенок, который пострадал в ДТП у ТЦ Макси» в микрорайоне Чистые пруды. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
- Сегодня в медицинском учреждении скончался один из несовершеннолетних пострадавших, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее первый заместитель правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что шестилетний мальчик находился в коме в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
На данный момент следователем СУ УМВД России по Кировской области назначен ряд экспертиз. По их результатам уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкий состав.
Редакция «Комсомольской правды» - Киров» выражает соболезнование родным погибшего мальчика.