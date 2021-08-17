В Кирове Ford въехал в толпу пешеходов у ТЦ «Макси» в Чистых прудах

На регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове Ford въехал в толпу пешеходов у ТЦ «Макси» в микрорайоне Чистые пруды. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 17 августа, в 18.15 на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

- В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили 6 человек, - сообщили в ГИБДД.

Очевидцы ДТП сообщили, что автомобиль выехал на тротуар, когда пешеходы собирались переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Среди пострадавших есть дети: «один мальчик самый тяжелый, из-под машины доставали».

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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.