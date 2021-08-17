В ДТП у ТЦ «Макси» в Чистых прудах пострадали три ребенка

В Кирове Ford въехал в толпу пешеходов у ТЦ «Макси» в микрорайоне Чистые пруды. Фото: vk.com/gibdd43

В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у ТЦ «Макси» в микрорайоне Чистые пруды. По данным ведомства, в автомобильной аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

- Пострадало 6 человек, в том числе три ребенка в возрасте 3, 5 и 6 лет, - сообщили в министерстве здравоохранения. - Все пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

По предварительной информации, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Напомним, во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы.