В Кирове по факту ДТП у ТЦ «Макси» возбуждено уголовное дело

В Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове по факту ДТП у ТЦ «Макси», в котором пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- По факту аварии органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 264 УК РФ, результаты расследования которого взяты руководством прокуратуры Кировской области на контроль, - сообщили в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения Кировской области, в автомобильной аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Пострадавшие доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. На данный момент двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Напомним, во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы.