«Ребенка пришлось вытаскивать из-под машины»: в Кирове автомобиль вылетел на тротуар в толпу людей

На регулируемом перекрестке возле ТЦ «Макси» столкнули две легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 17 августа, в Кирове произошла страшная автомобильная авария - Ford въехал в толпу пешеходов, стоявших на перекрестке возле ТЦ «Макси» в микрорайоне Чистые пруды. От столкновения пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. «Комсомолка» узнала о подробностях аварии, состоянии пострадавших и первых минутах после ДТП.

Автомобильная авария произошла вечером в 18 часов в новом жилом микрорайоне города. На регулируемом оживленном перекрестке возле ТЦ «Макси» столкнули две легковушки: Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы, которые собирались переходить дорогу.

От удара американский седан отбросило на тротуар. Фото: vk.com/gibdd43

- В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили 6 человек, в том числе три ребенка - сообщили в ГИБДД.

По словам очевидцев, очень сильно пострадал шестилетний мальчик, который стоял с родителями. На помощь сразу же подоспели прохожие и другие водители, которые отодвинули автомобиль и вытащили из-под него ребенка.

- Что смогли сделали, - рассказала девушка, находившиеся на месте ДТП. - Ребенка пришлось вытаскивать из-под машины. Оставили его лежать на земле, чтобы не сделать хуже. К счастью, скорая подоспела быстро.

Кадры первых минут после ДТП оказались в распоряжении «КП»-Киров»:

Смотреть видеосюжет В Кирове Ford въехал в толпу пешеходов

На место происшествия оперативно выехали четыре бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где им оказывается медицинская помощь.

- По состоянию на 10 часов 18 августа: в реанимации в коме в крайне тяжелом состоянии находится шестилетний мальчик, - сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Еще один ребенок переведен на амбулаторное лечение.

На данный момент в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии также госпитализированы:

- мужчина 1986 г.р. в состоянии средней степени тяжести в нейрохирургическое отделение;

- женщина 1962 г.р. средней степени тяжести в отделение множественной и сочетанной травмы;

- женщина 1988 г.р. переведена на амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП в отношении 35-летней женщины, управлявшей автомобилем Honda, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование находится на контроле прокуратуры Кировской области.