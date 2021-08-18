Ребенок, пострадавший в ДТП у ТЦ «Макси», находится в коме

Пострадавшие в ДТП доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестилетний ребенок, пострадавший в ДТП у ТЦ «Макси» в микрорайоне Чистые пруды, находится в коме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

- По состоянию на 10 часов 18 августа: в реанимации в коме в крайне тяжелом состоянии находится шестилетний мальчик, - сообщил Дмитрий Александрович. - Еще один ребенок переведен на амбулаторное лечение.

В настоящее время пострадавшие в ДТП находятся в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где им оказывается медицинская помощь:

- мужчина 1986 г.р. в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение;

- женщина 1962 г.р. средней степени тяжести госпитализирована в отделение множественной и сочетанной травмы;

- женщина 1988 г.р. переведены на амбулаторное лечение.

Напомним, что во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненской произошло столкновение двух автомобилей Honda и Ford Mondeo. От удара американский седан отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело.