Половодье в Кировской области 2021: наблюдается активный рост уровня воды на Уржумке и Немде

Уровень воды в реках области поднялся от 1 до 12 см. Фото: kirovreg.ru

Прошедшая зима в Кировской области стала рекордной по количеству снега. И кировчане уже с волнением ожидают паводка. «Комсомолка» рассказывает, как пройдет половодье в Кировской области 2021.

По информации кировского ЦГМС, на большей части рек подъем воды составил от 1 до 12 см за сутки, активный рост наблюдается на Уржумке и Немде. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в районах области уже начали ограничивать движение через наплавные мосты. В настоящее время закрыто движение через реку Чепца в Кирово-Чепецке. Кроме того, ведется разборка моста через реку Немда.

Вскрытие Вятки произойдет в третьей декаде апреля. Фото: admkirov.ru

Что касается Вятки, то вскрытие реки стоит ожидать в третьей декаде апреля.

- Максимальные уровни на Вятке ожидаются близкими к средним значениям, на отдельных участках - до 0,2 - 0,5 м выше нормы, - сообщили в гидрометцентре.

В районах Кировской области также продолжается подготовка к предстоящему половодью. Так, в Юрьянском и Котельничском районе оборудованы пункты временного размещения для жителей.

Помимо этого, с начала апреля специалисты «Водоканала» приступили к заблаговременной подготовке системы водопроводно-канализационного хозяйства Кирова к весеннему половодью. Усилен контроль за качеством воды, а также подготовлена спецтехника и разработан график ежедневного осмотра коллекторов и водоводов.