В Котельниче проходит подготовка к половодью

Вскрытие реки Вятки стоит ожидать в третьей декаде апреля. Фото: kirovreg.ru

В районах Кировской области продолжается подготовка к предстоящему половодью. Так, в поселке Затон Котельничского района на случай подтопления подготовлены трапы. Кроме того, для перевозки жителей во время паводка будет использоваться паром.

В пресс-службе правительства Кировской области сообщили, что при необходимости эвакуации населения предусмотрен пункт временного и постоянного пребывания. Для жителей также будет организовано трехразовое питание.

Отметим, что Затон затапливает каждую весну при разливе реки Вятки. В это время люди остаются отрезанными от «большой земли».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Юрьянском районе установят наплавные трапы для безопасного передвижения через затопленные участки. Кроме того, в районе оборудован пункт временного размещения на базе спортивной школы.

Напомним, что по данным гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» вскрытие реки Вятки стоит ожидать в третьей декаде апреля.

- Максимальные уровни паводка на Вятке ожидаются близкими к средним значениям, на отдельных участках - до 0,2-0,5 м выше нормы, - сообщили в гидрометцентре.