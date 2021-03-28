В районах Кировской области готовятся к предстоящему половодью

Вскрытие реки Вятки стоит ожидать в третьей декаде апреля. Фото: admkirov.ru

В ближайшее время в Юрьянском районе установят наплавные трапы для безопасного передвижения через затопленные участки. Кроме того, в районе оборудован пункт временного размещения на базе спортивной школы, сообщили в правительстве Кировской области.

- При необходимости эвакуации населения в пункте временного размещения предусмотрены комнаты матери и ребенка, группы охраны общественного порядка, комнаты медперсонала и стола справок, - сообщили в пресс-службе правительства. - Предусмотрено и трехразовое питание для граждан.

Напомним, что по данным гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» вскрытие реки Вятки стоит ожидать в третьей декаде апреля.

- Максимальные уровни на Вятке ожидаются близкими к средним значениям, на отдельных участках - до 0,2-0,5 м выше нормы, - сообщили в гидрометцентре.