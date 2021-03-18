Половодье в Кировской области 2021: вскрытие Вятки произойдет в третьей декаде апреля

Максимальные уровни на Вятке ожидаются близкими к средним значениям. Фото: admkirov.ru

Прошедшая зима в Кировской области стала рекордной по количеству снега. С началом оттепели весь этот снег начал таять. И кировчане уже с волнением ожидают паводка. «Комсомолка» рассказывает, как пройдет половодье в Кировской области 2021.

По данным гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», который дал предварительный прогноз о развитии весеннего половодья в Кировской области в 2021 году, вскрытие реки Вятки стоит ожидать в третьей декаде апреля. Однако от предстоящего половодья специалисты не ждут неприятных сюрпризов.

- Максимальные уровни на Вятке ожидаются близкими к средним значениям, на отдельных участках - до 0,2 - 0,5 м выше нормы, - сообщили в гидрометцентре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области начали подготовку к половодью 2021 года. В нынешнем году из-за снежной зимы ожидается увеличение паводков. Уже сейчас специалисты начали готовиться к подтоплениям жилых домов и социально-значимых объектов. Подробнее здесь.