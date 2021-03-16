Половодье в Кировской области 2021: сотрудники МЧС начали активную подготовку к паводкам

В Кировской области начали готовиться к сезону паводков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области обсудили подготовку к половодью 2021 года. Этот вопрос рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 15 марта. На мероприятии рассматривались вопросы борьбы не только с паводками, но и с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что в нынешнем году из-за снежной зимы ожидается увеличение паводков. Уже сейчас необходимо готовиться к подтоплениям жилых домов и социально-значимых объектов.

Председатель межведомственной комиссии Игорь Паньшин отметил, что в текущем году период половодья будет более сложным, чем в предыдущие годы. Важно подготовиться и своевременно провести все противопаводковые мероприятия.

На заседании также обсудили мероприятия по профилактике и ликвидации лесных пожаров.

Игорь Паньшин подчеркнул, что единственным способом избежать неблагоприятных последствий от лесных пожаров является их своевременный мониторинг с применением новейших технологий.