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Январь 2021 года может стать самым снежным за всю историю метеонаблюдений в Кирове

В областном центре в январе выпало 143% от месячной нормы осадков
Виктор КарповВиктор Карпов
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На данный момент главный рекорд января по осадкам составляет 80 мм.

На данный момент главный рекорд января по осадкам составляет 80 мм.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове может быть побит рекорд по осадкам, который был установлен в 1958 году. С начала января в областном центре выпало 73 мм осадков, это на 43% больше нормы. Сейчас до нового рекорда не хватает лишь 7 мм.

- В таком случае есть вероятность, что январь 2021 года станет самым снежным за всю историю метеонаблюдений, - отмечают в группе «Любительская Метеорология». - На данный момент главный рекорд января по осадкам составляет 80 мм.

Стоит отметить, что сильный снегопад наблюдался на днях как в Кирове, так и в других районах области. Например, в Нагорске 28 января выпало сразу 11 мм осадков. Снегопады такой интенсивности в январе считаются редкостью.