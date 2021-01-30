Январь 2021 года может стать самым снежным за всю историю метеонаблюдений в Кирове

На данный момент главный рекорд января по осадкам составляет 80 мм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове может быть побит рекорд по осадкам, который был установлен в 1958 году. С начала января в областном центре выпало 73 мм осадков, это на 43% больше нормы. Сейчас до нового рекорда не хватает лишь 7 мм.

- В таком случае есть вероятность, что январь 2021 года станет самым снежным за всю историю метеонаблюдений, - отмечают в группе «Любительская Метеорология». - На данный момент главный рекорд января по осадкам составляет 80 мм.

Стоит отметить, что сильный снегопад наблюдался на днях как в Кирове, так и в других районах области. Например, в Нагорске 28 января выпало сразу 11 мм осадков. Снегопады такой интенсивности в январе считаются редкостью.