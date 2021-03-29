«Водоканал» обнаружил фенол в Вятке

Продолжается отбор проб воды. Фото: admkirov.ru

Специалисты МУП «Водоканал» обнаружили в Вятке остаточный фенол. В пресс-службе предприятия предполагают, что химическое вещество могло появиться в воде из-за сброса загрязняющих веществ одним из предприятий, которое расположено выше по течению реки.

В настоящее время лаборатория «Водоканала» перешла на усиленный режим контроля за качеством воды. Продолжается отбор проб на очистных сооружениях. Кроме того, сведения переданы контролирующим органам с просьбой провести проверку предприятий, которые могут быть источником загрязнения.

- Согласно результатам лабораторных исследований, по всем контролируемым показателям водопроводная вода, прошедшая очистку, полностью соответствует установленным нормативам, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

СПРАВКА «КП»

Фенол - один из промышленных загрязнителей. В чистом виде он довольно токсичен для животных и человека, а также губителен для многих микроорганизмов.