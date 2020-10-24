Загрязнение воздуха в Озерках: городские власти хотят поговорить с предпринимателями

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Кировский межрайонный природоохранный прокурор Роман Фесенко рассказал о ситуации в Озерках на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности.

Роман Константинович сообщил, что ведомство проводит регулярные проверки совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, в том числе в ночное и вечернее время. На сегодняшний день в микрорайоне официально зарегистрированы 65 источников загрязняющих веществ, в ходе проверок выявлено еще 16.

- Основную проблему создает эксплуатация печи по плавке металла, расположенной на ул. Мостовой, 18а, - поделился прокурор. - Установка принадлежит ООО «Энерго». Произведенные замеры воздуха на промплощадке и за ее пределами показали значительное превышение ПДК вредных веществ.

Сейчас работа ООО «Энерго» приостановлена по решению Первомайского районного суда. Кроме того, прокуратура добивается того, чтобы предприятие устранило нарушения в своей работе: установило санитарно-защитную зону и газоочистное оборудование.

По мнению депутата Юрия Шлемензона, прокуратура должна усилить контроль за деятельностью предприятий, расположенных в Озерках, поскольку там зафиксированы многочисленные нарушения условий работы. Кроме того, народные избранники предложили проработать вопрос установки автоматического газоанализатора.

Депутат Альберт Бикалюк призвал власти найти диалог с предпринимателями, чтобы не допустить давления на бизнес. В свою очередь глава города Кирова Елена Ковалева подчеркнула, что никто не ставит перед собой цели препятствовать работе, однако в первую очередь необходимо сохранить здоровье граждан.

- Предлагаю провести в администрации города встречу с участием депутатов, на которую пригласить предпринимателей, работающих в Озерках, - отметила глава города. - Важно учесть интересы всех сторон, при взаимном уважении можно достичь компромисса.

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