Загрязнение воздуха в Озерках: нарушения найдены еще на трех предприятиях

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе еще трех предприятий в микрорайоне Озерки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила работу ООО «НК», ООО «Электон» и ООО «Дом дерева». Выяснилось, что при эксплуатации котельных и вентиляционных устройств, установленных на предприятиях происходят выбросы в атмосферу. Помимо этого, на территориях организаций отсутствует санитарно-защитная зона.

По результатам проверки прокурор внес руководителям компаний представления об устранении выявленных нарушений. Кроме того, материалы отправлены в министерство охраны окружающей среды для привлечения к административной ответственности.

Таким образом, на сегодняшний день нарушения обнаружены на семи предприятиях в Озерках. Региональный министр охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев сообщил, что отбор проб воздуха ведется ежедневно. Выезды происходят как в рабочие дни, так и в выходные. Известно, что проверки запланированы на всех предприятиях района.

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