2020-06-17T17:15:25+03:00
Общество

В Кировской области возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы

В 2020 году выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан
Виктор Карпов
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Прокуратура Кировской области рассказала о защите прав рабочих. Фото: prokuratura-kirov.ruПрокуратура Кировской области рассказала о защите прав рабочих. Фото: prokuratura-kirov.ru
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В прокуратуре Кировской области рассказали о нарушениях трудовых прав жителей региона. В текущем годы проблеме с невыплатой заработной платы уделено особое внимание. Так, только за шесть месяцев 2020 года в Кировской области выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан. Согласно официальным данным, сотрудникам прокуратуры удалось добиться ликвидации долгов по зарплате на сумму свыше 50 миллионов рублей.

«Комсомолка» собрала самые известные случаи нарушения трудовых прав за последнее время. Так, в Кирово-Чепецке мебельная компания ООО «МЦ5 групп» не платила зарплату своим работникам. В общей сумме организация задолжала около 20 миллионов рублей.

В Вятских Полянах 60 медицинских работников не получили стимулирующие выплаты за работы с больными COVID-19. Общая сумма задолженности составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.

В Кирове 40 сотрудников ООО «Фанерный комбинат Бора» шесть месяцев не получали зарплату. Долги перед работниками составили 1 миллион 600 тысяч рублей.

Всего в Кировской области возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Кроме того, 545 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В суды Кировской области отправлено более 900 исковых заявлений в защиту нарушенных прав работников.

Напомним, что 30 марта прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина. Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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