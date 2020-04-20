Прокуратура Кировской области добилась выплаты долгов по зарплатам на сумму свыше 50 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T20:28:46+03:00

В суды отправлено более 600 тысяч исковых заявлений

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Прокуратура Кировской области рассказала о защите прав жителей региона. Так, за три месяца в регионе выявили 1,6 тысячи нарушений трудового законодательства: работникам не выплачивали зарплату. Для устранения органы прокуратуры вынесли более 250 представлений, к ответственности привлекли 160 должностных лиц. В суды отправили более 600 тысяч исковых заявлений в защиту прав трудящихся.

В итоге сотрудникам прокуратуры удалось добиться ликвидации долгов по зарплате на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Напомним, что 30 марта прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU