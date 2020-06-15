2020-06-15T15:49:29+03:00
Общество

Кировский фанерный комбинат шесть месяцев не платил зарплату сотрудникам

Задолженность составила 1,6 миллиона рублей
Виктор Карпов
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40 работников предприятия не получали зарплату.40 работников предприятия не получали зарплату.Фото: Анастасия Осипова
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Сотрудники ООО «Фанерный комбинат Бора» более двух месяцев не получали зарплату. Сейчас на руководство компании завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Областная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Фанерный комбинат Бора». Выяснилось, что с июля по декабрь 2019 года более 40 работников не получали зарплату. Однако следствием установлено, что руководство имело возможность оплачивать труд сотрудников предприятия. Общая сумма задолженности составила 1,6 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Вятских Полянах медицинских работников лишили стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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