В Вятских Полянах медработники не получили выплаты за работу с больными COVID-19
В Вятских Полянах медицинских работников лишили стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.
Ведомство провело проверку исполнения законодательства «в части своевременности и полноты получения выплат медицинскими работниками». Выяснилось, что 60 сотрудников государственного бюджетного учреждения Кировской области «Вятскополянская центральная районная больница» не получили стимулирующие выплаты. Общая сумма задолженности составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.
По данному факту прокурор внес главному врачу больницы представление. Сейчас все медработники получили положенные им выплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU