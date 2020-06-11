2020-06-11T15:09:13+03:00
Общество

В Вятских Полянах медработники не получили выплаты за работу с больными COVID-19

Им задолжали более 4,2 миллиона рублей
Виктор Карпов
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60 медицинских работников не получили выплаты.60 медицинских работников не получили выплаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Вятских Полянах медицинских работников лишили стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства «в части своевременности и полноты получения выплат медицинскими работниками». Выяснилось, что 60 сотрудников государственного бюджетного учреждения Кировской области «Вятскополянская центральная районная больница» не получили стимулирующие выплаты. Общая сумма задолженности составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.

По данному факту прокурор внес главному врачу больницы представление. Сейчас все медработники получили положенные им выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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