2020-06-10T20:32:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 11 июня 2020 года: среднесуточный прирост заболевших - 3%

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 11 июня
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора, «среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом составляет 3%»Сейчас, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора, «среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом составляет 3%»Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 65 человек, заболевших коронавирусом. Количество выздоровевших кировчан резко пошло на прирост. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 97 пациентов.

По информации на 11 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2729 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1424 человека выздоровели;

- 22 человека умерли;

- более 8000 человек на домашнем карантине;

- 23997 кировчанин сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 104990 человек, в том числе за последние сутки 2157 человек;

- всего сделан 143331 тест, за последние сутки - 3410.

Состояние 31 пациента врачи оценивают как тяжелое. По данным регионального Минздрава, в отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 человек. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кирове со следующей недели могут открыться летние кафе. При условии, что до этого времени эпидобстановка в регионе не ухудшится. Если этого не произойдет - в понедельник оперштаб рассмотрит этот вопрос. А если опыт окажется удачным, то вполне возможно, что в скором времени в Кировской области восстановят работу всей отрасли общепита.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова опасается, что это может повлечь за собой новый рост заболеваемости. Сейчас, по ее словам, «среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом составляет 3%. Открытие заведений сферы общепита, предполагающих контактные услуги, несет риск увеличения этого показателя».

Сотрудники ведомства продолжают проводить рейды совместно с полицией. Проверено уже более 250 объектов, среди которых - 13 магазинов торговых центров. Основные нарушения - отсутствие средств индивидуальной защиты как у продавцов, так и у покупателей, а также бактерицидных облучателей и антисептика для обработки рук. Все материалы по результатам мониторинга передали в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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