Коронавирус в Кирове, последние новости на 15 июня 2020 года: почти три тысячи случаев заражения

Среди кировчан выявили еще 53 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом 86 пациентов выписали из инфекционных госпиталей. Таким образом, на 14 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2940 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1703 заболевших выздоровели;

- 26 пациентов умерли;

- около 9000 человек на домашнем карантине;

- 25592 жителя области сняты с наблюдения за весь период;

- 154918 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, за последние сутки- 2511;

- 112 107 кировчан обследовался на новую болезнь за весь период, в том числе за последние сутки 1 466 человек.

В инфекционных стационарах находятся 30 пациентов, чье состояние оценивают как тяжелое. Из них 16 человек переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Для ускорения выхода из режима повышенной готовности кировские предприниматели подписали декларацию о солидарной ответственности. Среди них - представители сферы общепита и руководители торговых центров. Своей подписью дельцы заверяют: они добровольно готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора и сотрудничать с ним. Помимо того, они обязались соблюдать все санитарные меры, в числе которых контроль социальной дистанции между покупателями, бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и журнал уборки помещений. Предприниматели также отметили, что готовы доводить эту информацию до своих коллег, пренебрегающих пока что правилами.

И еще о хороших новостях: Нижегородская область отменила двухнедельный карантин для приезжих. И оформлять цифровые пропуска им больше не требуется. Так что кировчане могут вновь спокойно ездить по делам к соседям. Главное - соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Кстати, теперь можно уехать к еще одним соседям: КПАТ возобновила междугородные автобусные рейсы до Казани.

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