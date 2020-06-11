2020-06-11T15:55:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские предприниматели подписали декларацию о солидарной ответственности

Документ подтверждает добровольную готовность соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила
Маргарита Акагиева
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Представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Фото: t.me/vyatskayaTPPПредставители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Фото: t.me/vyatskayaTPP
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В Кирове представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Суть документа заключается в готовности руководителей торговых центров соблюдать все санитарные меры, и подписавшиеся добровольно подтверждают ее. Об этом сообщила Вятская ТПП на своем канале в популярном мессенджере.

Основная мысль этой идеи в том, чтобы привлечь внимание общественности к предпринимателям, ответственно относящимся к требованиям и предписаниям Роспотребнадзора, и добросовестно их выполняющим. Представители сферы общепита также подписали документ. В числе санитарных мер, которые должны блюсти предприниматели - контроль соблюдения дистанции между покупателями, бактерицидные лампы и журналы уборки помещений. Руководители организаций отметили, что готовы работать с Роспотребнадзором и доводить информацию до своих коллег.

Напомним, что на следующей неделе в Кирове могут открыться летние кафе, если только до того момента не ухудшится эпидемиологическая обстановка в регионе. Если опыт окажется успешным, будет поднят вопрос о возобновлении работы всей отрасли общепита в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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