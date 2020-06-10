Кировские летние кафе могут открыться на следующей неделе

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:54:24+03:00

Но только при условии, что до понедельника эпидобстановка в регионе не ухудшится

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В Кирове с 15 июня могут открыться летние кафе. Но есть один нюанс: до этого дня эпидобстановка в регионе должна остаться стабильной. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В среду, 10 июня, состоялась встреча с участием властей региона, представителями кировского управления Роспотребнадзора и сферы общепита. На собрании отметили тот факт, что люди стали дисциплинированнее, что позволило приросту заболевших снизиться. Итогом встречи стало решение: если эпидобстановка до конца недели не ухудшится, то кировские летние кафе смогут открыться со следующей недели. Обязательное условие - строжайшее соблюдение санитарных норм. Вопрос будет обсуждаться в понедельник, 15 июня, на основе результатов минувшей недели. В дальнейшем, основываясь на опыте летних кафе, оперштаб рассмотрит возможность позволить работать всей сфере общепита области.

Напомним, что пережить период закрытия смогли далеко не все заведения этой отрасли. Так, к примеру, о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни» из-за огромных убытков, принесенных карантином. Работники сферы также выражали свой протест. Напомним, недавно мы писали о бармене одного из кировских заведений, вышедшего на пикет к зданию правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU