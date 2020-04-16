2020-04-16T11:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни»

Руководство заведений призналось, что не сможет пережить карантин
Виктор Карпов
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Вслед за «Фабрикой» о своем закрытии объявили кировские «Арт-кофейни». Фото: vk.com/fabrikakirovВслед за «Фабрикой» о своем закрытии объявили кировские «Арт-кофейни». Фото: vk.com/fabrikakirov
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В официальной группе кировского бара «Фабрика» объявили о закрытии заведения. Руководители бара признались, что у них нет финансовой подушки безопасности.

-У нас нет инвестиций на непонятно когда возможный старт. Мы закрыты навсегда, -сообщается в группе «FABRIKA 2.0 KIROV».

Сотрудники бара надеются, что возможно в другом месте и в другом виде им удастся открыть клуб позднее. Но когда это будет неизвестно.

-Несомненно одно - почти 5 лет мы делали свою работу на высшем уровне, - говорится в сообщении. - Мы любим вас, дорогие Гости до луны и обратно! Мы любим наших сотрудников, благодарим их за работу. Вы лучшие!

Вслед за «Фабрикой» о своем закрытии объявили кировские «Арт-кофейни».

-Арт-кофейни не вернутся после карантина. Все три кофейни сети будут закрыты. Навсегда, - сообщается в группе «Арт-кофейни Киров».

Напомним, что «Фабрика» и «Арт-Кофейни» входят в одну сеть «Культура гостеприимства». В обращении к сотрудникам руководство пояснило, что из-за карантина заведения приносят огромные убытки. Поэтому держать их больше невозможно.

Сеть «Культура гостеприимства» стала первой компанией, которая открыто заявила о закрытии своих заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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