Дайте общепиту работать: в Кирове на одиночный пикет вышел бармен

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:32:35+03:00

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В связи с карантином, в Кирове с 28 марта закрылись почти все заведения общепита. Так продолжается до сих пор. В связи с этим к зданию правительства Кировской области 9 июня вышел работник одного из заведений города. Он просит, чтобы рестораны и кафе уже открыли. Ведь работы нет третий месяц.

Всеволод, так зовут бармена, вышел на пикет в 9.00. Около 10 утра молодого человека заметил губернатор, приехавший на работу. В диалоге Васильев пояснил, что выплаты владельцы бизнеса получают, но своим работникам эти деньги не платят. Также он посоветовал пикетчику идти к зданию Роспотребнадзора.

- Как мне объяснил губернатор, цепочки заражения невозможно отследить в заведениях общепита, - поясняет пикетчик Всеволод. - По моему мнению, в общественном транспорте и торговых центрах, которые уже открылись, также невозможно отследить пути распространения инфекции. Тогда чем общепит хуже?

Всеволод также рассказал, что в кафе, барах и ресторанах еще до карантина соблюдались все санитарные нормы: посуду всегда не только моют, но и дезинфицируют. Бармен надеется, что в скором времени в общепите появятся специальные прозрачные перегородки между столиками, как это делается в европейских странах. Тогда предприятия смогут принимать посетителей, а сотрудники - получать зарплату.

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