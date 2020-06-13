2020-06-13T15:17:42+03:00
Общество

Кировчане смогут уехать в Казань на автобусе

КПАТ возобновил несколько рейсов по области и за ее рубеж
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Кировчане вновь могут уехать из области на автобусе. Фото: vk.com/kpat43Кировчане вновь могут уехать из области на автобусе. Фото: vk.com/kpat43
Изменить размер текста:

Кировчане снова смогут ездить на автобусах по области и за ее пределы. На сайте ОАО «КПАТ» появилась информация о возобновленных междугородных и пригородных рейсах.

Так, с 19 июня 2020 года возобновят свою работу маршруты Киров-Казань. Отправляться автобусы будут по средам, пятницам и воскресеньям в 07.30.

Что касается пригородных рейсов: компания сообщает, что с 9 июня 2020 года возобновились перевозки пассажиров из Кирова в Яранск. Горожане могут уехать из областного центра каждый день в 06.35.

За подробной информацией можно обратиться в справочную службу кировского автовокзала по телефону: +7 (8332) 54-49-42.

Напоминаем, недавно мы писали о том, что с понедельника 15 июня в городе изменится расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчан просят помочь найти подростка
Кировчане смогут уехать в Казань на автобусе
В Слободском районе жителей отрезали от пруда
Коронавирус в Кирове: 26 смертей от болезни
Кировчане смогут уехать в Нижегородскую область
«Россия с нами»: Богородчане развернули 25-метровый триколор
В Кировской области продолжаются поиски 83-летней паломницы
Смертельная авария на трассе в Кировской области: два человека погибли
«Спасли от гибели всю деревню»: сразу пять расчетов тушили пожар в Кировской области
В Кировской области среднемесячная зарплата работников малых предприятий составила более 25 тысяч рублей
Коронавирус в Кирове: еще двое пациентов скончались от болезни
Кировчане отмечают День России и День города
Прогноз погоды на праздничные выходные: кировчан ждет резкое похолодание
Суд избрал меру пресечения для Юрия Палюха
Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой
В Кировскую область завезли лекарство от коронавируса
В Вятских Полянах медработники не получили выплаты за работу с больными COVID-19
Где поплавать и как не испечься на солнышке: советы кировского Роспотребнадзора