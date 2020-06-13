Кировчане смогут уехать в Казань на автобусе
Кировчане снова смогут ездить на автобусах по области и за ее пределы. На сайте ОАО «КПАТ» появилась информация о возобновленных междугородных и пригородных рейсах.
Так, с 19 июня 2020 года возобновят свою работу маршруты Киров-Казань. Отправляться автобусы будут по средам, пятницам и воскресеньям в 07.30.
Что касается пригородных рейсов: компания сообщает, что с 9 июня 2020 года возобновились перевозки пассажиров из Кирова в Яранск. Горожане могут уехать из областного центра каждый день в 06.35.
За подробной информацией можно обратиться в справочную службу кировского автовокзала по телефону: +7 (8332) 54-49-42.
Напоминаем, недавно мы писали о том, что с понедельника 15 июня в городе изменится расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU