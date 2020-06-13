Кировчане смогут уехать в Казань на автобусе

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:17:42+03:00

Кировчане вновь могут уехать из области на автобусе. Фото: vk.com/kpat43

КПАТ возобновил несколько рейсов по области и за ее рубеж

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Кировчане снова смогут ездить на автобусах по области и за ее пределы. На сайте ОАО «КПАТ» появилась информация о возобновленных междугородных и пригородных рейсах.

Так, с 19 июня 2020 года возобновят свою работу маршруты Киров-Казань. Отправляться автобусы будут по средам, пятницам и воскресеньям в 07.30.

Что касается пригородных рейсов: компания сообщает, что с 9 июня 2020 года возобновились перевозки пассажиров из Кирова в Яранск. Горожане могут уехать из областного центра каждый день в 06.35.

За подробной информацией можно обратиться в справочную службу кировского автовокзала по телефону: +7 (8332) 54-49-42.

Напоминаем, недавно мы писали о том, что с понедельника 15 июня в городе изменится расписание нескольких маршрутов общественного транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU