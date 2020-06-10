2020-06-10T14:10:56+03:00
Общество

С понедельника в Кирове изменятся маршруты городских автобусов

Движение по улице Ивана Попова частично ограничат из-за ремонта теплосетей
Маргарита Акагиева
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Маршруты шести автобусов и двух троллейбусов изменятся на время ремонта теплосетей. Фото: admkirov.ruМаршруты шести автобусов и двух троллейбусов изменятся на время ремонта теплосетей. Фото: admkirov.ru
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Маршрут кировского общественного транспорта изменится из-за ремонта теплосетей. По нечетной стороне улицы Ивана Попова (участок от ул. Некрасова до Щорса) временно ограничат движение транспорта - в том числе и общественного. Ограничения начнут действовать с 08.00 15 июня и снимутся в 17.00 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Таким образом, меняются следующие маршруты общественного транспорта:

- автобус №23 - будет идти от ул. Щорса по ул. Ивана Попова до ул. Некрасова, и дальше - существующим маршрутом;

- автобусы №2, 16, 23, 44, троллейбусы № 5, 7 - при направлении в сторону ул. Щорса будут забирать и высаживать пассажиров от дома №27 по ул. Ивана Попова (в обычное время остановка находится у дома №31);

- автобус №51 - будет миновать остановку «Улица Некрасова», т.е. следующей после остановки «Улица Сурикова» будет «Кинотеатр “Дружба”».

ИСТОЧНИК KP.RU

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