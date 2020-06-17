Коронавирус в Кирове, последние новости на 17 июня 2020 года: 114 человек выздоровели, 22 заболели, двое умерли

В Кировской области выявили еще 22 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. При этом 114 пациентов выписали из инфекционных госпиталей.

Количество летальных исходов, к сожалению, увеличилось. Накануне в инфекционных стационарах скончались две пациентки. Это 87-летняя кировчанка и 89-летняя жительница Нолинского района. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщин не удалось.

Таким образом, на 17 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3141 случай заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1838 заболевших выздоровели;

- 28 пациентов умерли;

- более 8300 человек находятсяна домашнем карантине;

- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период;

- 159535 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2403 - за минувшие сутки;

- 114902 кировчанина обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1423 человека - за последние 24 часа.

В тяжелом состоянии находятся 28 госпитализированных в инфекционные стационары. 19 из них переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девять пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 28. Позавчера в инфекционных стационарах скончались две жительницы области 87 и 89 лет. Одна - родом из Нолинского района, вторая - из Кирова.

На нефтеперекачивающей станции в Яранске руководство упорно не хочет признавать коронавирус. Невзирая на все требования Роспотребнадзора и даже на два случая заражения на предприятии, проводить ни дезобработку, ни тестирование сотрудников начальство НПС не собирается, находя все новые и новые отговорки. Насколько руководитель станции соответствует занимаемой должности, обещали выяснить районные власти.

Правительство региона опубликовало новое постановление, в которое внесло ряд изменений по коронавирусу. Так, Вятскополянский, Малмыжский и Уржумский районы наконец вышли из опалы: их жители наконец могут пройтись по небольшим ТЦ и записаться на маникюр. Правда, в летним кафе им отказали - возможно, еще не время.

К слову, об общепите: работу отрасли заморозили до самой отмены режима повышенной готовности. Ту же меру применили к массовым мероприятиям в области. Зато можно ходить в музеи и библиотеки. Правила все те же: СИЗ, социальная дистанция, предварительная запись. Зачем она в библиотеке и как это будет выглядеть - пока непонятно. А вот бани, сауны и солярии по-прежнему остаются закрытыми, как и театры с кинотеатрами и прочими подобными организациями.

Традиционный фестиваль «Рок над Вяткой» перенесли из-за пандемии. Ранее он проходил ближе к концу июня, нынче же, по сообщению организаторов, отгремит в начале августа - 7-9 числа. Если ситуация не исправится, перенести фестиваль могут даже на следующий год.

Круг кировчан, подлежащих обязательному бесплатному тестированию на коронавирус, расширился. Теперь при признаках респираторного заболевания сдать мазок на анализ могут беременные женщины, пожилые люди, а также категория граждан от 25 до 65 лет, имеющих хронические заболевания. Кроме того, обязали обследоваться персонал детских оздоровительных лагерей и тех, кто туда поедет. Ранее обязательному бесплатному тестированию подлежали прибывшие из-за рубежа, контактные и пациенты с внебольничной пневмонией, а также медики и работники различных служб.

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